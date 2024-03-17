برلماني: البنوك تغلق أبوابها أمام العملاء قبل المواعيد الرسمية في رمضان

تقدم النائب محمد زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء بشأن إغلاق البنوك أبوابها أمام العملاء بشهر رمضان المبارك قبل مواعيد الإغلاق الرسمية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ورود شكاوى من جانب عدد كبير من العملاء والمتعاملين مع الجهاز المصرفي وبالتحديد البنوك، تُفيد بقيام عدد منها بالإغلاق وإنهاء ساعات العمل بها قبل لمواعيد الرسمية التي حددها البنك المركزي الخاصة بشهر رمضان المبارك

وفوجئ عملاء البنوك بأن هناك العديد من الفروع تقوم بفتح أبوابها أمام المواطنين في حدود الساعة 9:30 و10 صباحا بدلا من الساعة 9 صباحًا كما هو مُعلن، وإغلاق أبوابها وانهاء أعمالها المصرفية أمام العملاء في حدود الساعة الواحدة ونصف ظهرًا بدلا من الثالثة عصرًا كما هو معلن أيضًا، وفقا لما تضمنه طلب الإحاطة.

وتابع النائب محمد زين الدين: "هذا الأمر يضر المواطنين وعملاء تلك البنوك بشدة، بل ويضر بالجهاز المصرفي المصري بالكامل، خاصة ونحن في فترة توافر سيولة أجنبية مناسبة، وهو ما رفع حد السحب من جانب البنك المركزي لصالح عملاء البنوك.. إلا أن تلك الممارسات التي تقوم بها عدد من فروع البنوك تفتح الأبواب مجددا للسوق السوداء".

وأضاف عضو مجلس النواب، أننا على أعتاب موسم عيد الفطر المبارك، وهو الموسم التي ترتفع فيه معدلات الاستيراد من جانب اصحاب المشروعات ورواد الأعمال، وبالتالي فهم في حاجه لسيولة أجنبية.

وطالب خالد أبو نحول، بضرورة وجود رقابة مُضاعفة على مواقيت عمل البنوك بحيث تبدأ 9 صباحا وتنتهي 3 مساءً وذلك خلال شهر رمضان، قائلا: "ليس من العدل أن يعمل الجهاز الإداري بالدولة من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرًا، في حين أن البنوك بهذا الشكل لا تعمل 6 ساعات يوميًا على أقصى تقدير، وهوامر غير مقبول بأي شكل من الأشكال في ظل ما سبق ذكره من معطيات اقتصادية تعيشها الدولة المصرية في الوقت الحالي".