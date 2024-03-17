55 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي، احتشد 55 ألف مصلٍّ في رحاب المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاتي العشاء والتراويح.

وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية أن إجراءات الاحتلال تسببت في انخفاض عدد المصلين، حيث منع أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة من الوصول إلى القدس المحتلة، ونصب عشرات الحواجز في معظم حارات البلدة القديمة وعلى مداخلها وأبواب المسجد الأقصى.

يُعدّ هذا العدد إنجازًا كبيرًا، ويؤكد على تمسك الفلسطينيين بمسجدهم الأقصى المبارك، وحرصهم على أداء العبادات فيه، رغم كل التحديات.

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل فرض قيودها على المسجد الأقصى، وتمنع المصلين من الوصول إليه بحرية، وتُعيق أعمال الترميم والصيانة فيه.

يُناشد الفلسطينيون المجتمع الدولي للتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، وضرورة احترام حرية العبادة للمسلمين.