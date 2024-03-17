انتخاب الأرشمندريت نقولا أنطونيو أسقفًا

كشف المتروبوليت نقولا مطران إرموبوليس “طنطا” وتوابعها، والمفوض البطريركي للناطقين بالعربية عبر صفحته تذكار عن انتخابه أسقفًا من قبل المجمع المقدس.

وقال: في يوم 18 مارس 2021 خلال انعقاد المجمع المقدس برئاسة الراحل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا بتروس السابع في مقر البطريركية بالإسكندرية تم استدعاء الأرشمندريت نقولا أنطونيو من القاهرة للحضور إلى الإسكندرية.

واستطرد: سافر الأرشمندريت نقولا إلى الإسكندرية وهو لا يعلم سبب استدعاء االبابا بتروس له. وبعد وصولهماَ خرج سكرتير المجمع المقدس من حجرة اجتماع أعضاء المجمع وطلب من الأرشمنديت نقولا ارتداء الملابس الكهنوتية السوداء كاملة للدخول إلى المجتمعين من أعضاء المجمع لأنه تم انتخابه من البابا بتروس ومن أعضاء المجمع أسقفًا. عند ذلك عَلِم الأرشمندريت نقولا سبب استدعاء البابا بتروس له.

ومما قال له أن انتخابه كان بسبب متابعة غبطته لنشاطه في خدمته الكهنوتية والرعائية، وترشيح أكثر وكلاء الكنائس العربية له خاصة مجلس وكلاء الكنيسة في إبراشية طنطا، ذلك عندما استطلع آراءهم. وطلب منه أن يستمر في خدمته الأسقفية كما كان في خدمته الكهنوتية، لأن الأسقفية ليست منصب بل هي خدمة يقدم الأسقف فيها ذاته عن الجميع بتفانٍ ومحبة.