الحلقة السابعة من "سر إلهي" تكشف سارق ذهب روجينا

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل "سر إلهي"، مواجهة بين الدكتور سليمان بدر، الفنان محمود الحديني، ونصرة، الفنانة روجينا وتقول له أنه شهد عليها زورا في قتل هارون، واليوم يحاول سرقة ذهبها، ويدور بينهما حوار شديد اللهجة.

وتقرر نصرة بعد رفض الدكتور سليمان أعطائها الذهب، تهكير محمولة الخاص، وتذهب إلي ريهام، الفنانة نورا مهدي، مهندسة كمبيوتر ولديها باع كبير في قرصنة المحمول، وتستطيع قرصنة المحمول الخاص بسليمان بدر، وبالفعل تستطيع نصرة من خلال قرصنة التليفون الوصول لمكان الذهب، وتنقله لمحافظة الإسماعيلية.

وتدور أحداث مسلسل سر إلهي، في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق، حيث يحكي العمل، قصة نصرة وتجسدها روجينا في الأحداث، التي تواجه الحياة بمفردها بعد غدر أقرب الأشخاص إليها، وتقرر الانتقام ممن ظلمها.

وتضم قائمة أبطال مسلسل سر إلهي بجانب النجمة روجينا كلا من أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.