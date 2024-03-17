بالقرآن الكريم.. دعاء اليوم الثامن من رمضان 2024

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة الثامنة من شهر رمضان.

اللهم نصدقك الدعاء يا الله ونعبدك بقلوبنا فاقبلنا تائبين عابدين ذاكرين قائمين صائمين مصلين نهارا وليلا فى رمضان الكريم..اللهم ارحمنا بعبادتك من نفوسنا الضعيفة فقد ظلمنا انفسنا بذنوبنا فاغفر لنا ولا تتركنا لنفسنا طرفة عين،اللهم نعوذ بك من همزات الشياطين ومن مغريات الدنيا،اللهم نعوذ بك من عمل لا يؤتى رزق ومن علم لا ينفعنا ولا ينفع غيرنا.. .

بسم الله الرحمن الرحيم(وَلَوۡ أَنَّنَا نَزَّلۡنَآ إِلَيۡهِمُ ٱلۡمَلَـٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلۡمَوۡتَىٰ وَحَشَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ كُلَّ شَيۡءٖ قُبُلٗا مَّا كَانُواْ لِيُؤۡمِنُوٓاْ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكۡثَرَهُمۡ يَجۡهَلُونَ (111) وَكَذَٰلِكَ جَعَلۡنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّٗا شَيَٰطِينَ ٱلۡإِنسِ وَٱلۡجِنِّ يُوحِي بَعۡضُهُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ زُخۡرُفَ ٱلۡقَوۡلِ غُرُورٗاۚ وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ) صدق الله العظيم،اللهم انصر المستضعفين والمقهورين والمظلوم على كل من لا يخشاك يارب..اللهم ارحم شهدائنا وموتانا فى ذمتك سبقونا ونلحق بهم فلا تجعل اول همنا الدنيا واهدنا لطريق نصل به اليك مخلصين لك يا الله بقلب نظيف من كل شر يا سميع يا عليم يا بصير.

بسم الله الرحمن الرحيم (113) أَفَغَيۡرَ ٱللَّهِ أَبۡتَغِي حَكَمٗا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيۡكُمُ ٱلۡكِتَٰبَ مُفَصَّلٗاۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَٰهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُۥ مُنَزَّلٞ مِّن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّۖ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡمُمۡتَرِينَ (114) وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ) صدق الله العظيم، اللهم يا حكيم آتنا الحكمة بفضل هداك لنا فى كل أمورنا واجعل القرأن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وراحة ارواحنا وآخر مانكلمك به قبل لقاءك..اللهم إنا لسنا من الممترين وتسكننا كلماتك بصدق واخلاص وحب لذاتك العليا يا الله يا عالم الغيب والشهادة،اللهم احفظنا بحروفك النورانية وبسر القرأن انصر المصريين والفلسطينيين على الصهاينة واتباعهم يا عالم الأسرار ومسير الأفكار وسامع نداءنا لإنقاذ الاطفال والنساء الابرار من بطش الصهاينة واتباعهم.

بسم الله الرحمن الرحيم(114) وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَٰتِهِۦۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡعَلِيمُ ) صدق الله العظيم..

اللهم احفظ لنا مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.