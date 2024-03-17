محمد رياض يكشف كواليس شخصية العمدة «فرماوي الحداد» في «قلع الحجر»

يقدم الفنان محمد رياض شخصية «العمدة» في مسلسل «قلع الحجر»، الذي يعرض حاليا على الشاشة الصغيرة ضمن مسلسلات رمضان 2024، بمشاركة كوكبة فنية مميزة.

وقال رياض، إن شخصية العمدة الديكتاتوري «فرماوي الحداد» الذي يمتلك السلطة، والنفوذ، والجبروت، فهي شخصية مختلفة بكل المقاييس عن شخصية فارس العزايزي في مسلسل «الضوء الشارد».

وأضاف رياض في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أنه تم الالتقاء بمؤلف العمل أحمد وفدي أكثر من مرة للإلمام بكافة تفاصيل الشخصية المقدمة، بالإضافة إلى قراءة النص جيدا، ومقابلة الأصدقاء في الصعيد، والتدريب الجيد على كافة تفاصيل الشخصية وطريقة الالقاء باللهجة الصعيدية المتقنة، كل ذلك أسهم في ثقل الدور وتقديمه بهذه الصورة اللائقة.

وأوضح رياض، أن هناك عدة صعوبات واجهته خلال التصوير أبرزها صعوبة الأماكن، بالإضافة إلى إطلاق النيران من وقت لآخر يسبب له حالة من القلق والتوتر طول الوقت، وكذلك اللهجة الصعيدية التي قد تتطلب إعادة بعض المشاهد أكثر من مرة حتى تصل لصورة النطق الصحيحة، وارتداء العمامة طيلة الوقت قد تسبب بعض الإرهاق والصداع، لكن في المجمل العام الزي الصعيدي المتمثل في الجلباب، والقفطان، والسروال، والعمامة له رونقه وجاذبيته الخاصة، وكذلك المأكولات الصعيدية وتفاصيل الحياة اليومية التي لها مذاق مختلف، كل هذه المعايشة رغم صعوبتها لكنها تُشعرك وكأنك واحدا من أبناء الصعيد.

وأشار رياض إلى العمل مع أستاذ الصعيد ومخرج المسلسل حسني صالح ممتع للغاية، فهو من أفضل المخرجين الذين يمتلكون مخزون كبير عن تفاصيل الصعيد من حيث العادات، والتقاليد... إلخ، فالعمل مقدم بشكل مختلف، بالإضافة إلى الورق الجديد للمؤلف أحمد وفدي، ابن صعيد مصر الذي يمتلك وعى كامل والتفاصيل الدقيقة عن كل ما يدور بالصعيد، فلم يتردد لحظة عن تقديم المسلسل، الذي ما زالت مشاهده جارية التصوير حتى الآن، ولم يتم الانتهاء منها.

ويلقي المسلسل الضوء على قضية حقوق المرأة في الصعيد، فهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث تدور أحداثه في منطقتي النوبة، وقمولا إحدى قرى محافظة قنا.

ويشاركه البطولة الفنانين: سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون، منى عبدالغني، لقاء سويدان، مفيد عاشور، يوسف إسماعيل، مدحت تيخا، عمر رياض، وآخرون، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.