بأحدث التقنيات.. إنشاء قسم لأمراض القلب بجامعة سوهاج

خطوة جديدة تقطعها جامعة سوهاج للقضاء على قوائم الانتظار في تخصص طبي نادر، لخدمة مرضى القلب والأوعية الدموية، ببشرة أعلنها الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن إنشاء قسم منفصل لأمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب البشري بالجامعة.

يذكر أن القسم المستحدث يضم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية، ومزود بجهاز القسطرة القلبية والشريانية، ومدعوم بعدد كبير من اجهزة رسم القلب وجهاز ايكو. ويعد جهاز القسطرة القلبية والشريانية هو الأول من نوعه في صعيد مصر وتبلغ تكلفته 30 مليون جنيه، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

يستهدف إنشاء ذلك القسم، تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة، من خلال أحدث التقنيات الطبية والعلاجية، وذلك تحت إشراف كوكبة علمية من الأطباء الذين يتمتعون بخبرة متقدمة في علاج مختلف التخصصات بأمراض القلب، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة.

وأشار الدكتور مجدي امين القاضي عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الي ان قسم أمراض القلب تضم وحدة للرعاية المركزة بالمقر القديم بها 20 سرير، ووحدة اخرى بالمستشفى الجديد بها 10 اسرة، وذلك علي مستوي عالي من الكفاءة والتي تتوافق مع المعايير العالمية و الحديثة.