محافظة الجيزة: صرف مبلغ إغاثة لأصحاب الشقق المتضررة من حريق استوديو الأهرام

قامت اليوم الأحد محافظة الجيزة من خلال حي العمرانية صرف مبلغ إغاثة لأصحاب الشقق المتضررة من حريق استوديو الأهرام وذلك بتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعى برئاسة محمد نور الدين السكرتير المساعد لمحافظة الجيزة واللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية ببدء الصرف الفوري للأسر المتضررة منازلهم من الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح امس في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة ، وجاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد توجه ظهر أمس، إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في في استديو الأهرام بمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.