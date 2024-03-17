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الأحد 17 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

خالد يوسف: "الفن أبو الحلال.. وحنان ترك خسارة في الاعتزال"

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف
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أكد المخرج خالد يوسف، أن الفن حلال وليس حراما، قائلًا: "الفن أبو الحلال مش حلال بس"، موجهًا سؤالا للفنانة حنان ترك عن أسباب اعتزالها مجال الفن.

وأضاف خالد يوسف، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفنانة حنان ترك موهبة كبيرة وخسارة في الاعتزال، مضيفًا: "الفنانة حنان ترك عِشرة عمر معايا، ولم أكن في يوم مساندا وداعما لفكرة اعتزالها".

وأوضح خالد يوسف، أنه كان هناك مناقشات دارت بينهما بشأن عودتها للفن مرة أخرى، مؤكدًا أن الفنانة حنان ترك سعيدة بالاعتزال وهو رأيها الشخصي ومبسوطة به وهذا الاختلاف سبب وجودنا في الحياة.

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