هل حاربت الملائكة مع المسلمين في غزوة بدر؟.. أحمد عمر هاشم يوضح

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تفسير قول الله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ ۖ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۖ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ».

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر خلال تقديمه برنامج «يوميات الرسول» المذاع على قناة صدى البلد، إلى أنه في يوم غزوة بدر الكبرى سئل الرسول عن الأنفال، والمقصود بهم هنا المغانم، فالله نفلها المسلمين.

وقال: إن سورة الأنفال نزلت ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون وتوضيح أمر الجهاد في سبيله، منوها إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه خلال الحروب، حتى أنزل الله الملائكة لتقوي معنويات المؤمنين في أثناء القتال وليس المقاتلة ذاتها.

وتابع أحمد عمر هاشم: «الله تعالى أنزل النعاس على المجاهدين في سبيل الله تعالى للإراحة البدنية والنفسية، فالنعاس كان للتأمين من الخوف، ونزول المطر لتجميد الأرض من تحت أقدام المسلمين ويشرب الظمآن منه».

واستكمل : الجهاد والحرب كان أولى من أخذ الفداء كما جاء في سورة الأنفال.