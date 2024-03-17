المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددًا من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق المرحلة الثانية من حملة (بلدك معاك) بتنظيم عدد من المعارض بالمحافظات الواقعة بنطاق المسئولية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

وكثفت المنطقة الشمالية العسكرية من جهودها لتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف ومضاعفة الكميات المعروضة منها لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. يأتى ذلك إيماناً من القوات المسلحة بدورها الحيوى فى تقديم كافة أوجه الدعم باعتبارها جزءًا من نسيج الشعب المصرى العظيم.