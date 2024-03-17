ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددًا من المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

جانب من الحملة
جانب من الحملة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قامت المنطقة الشمالية العسكرية بإطلاق المرحلة الثانية من حملة (بلدك معاك) بتنظيم عدد من المعارض بالمحافظات الواقعة بنطاق المسئولية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة،  انطلاقا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة لتوفير كافة السلع والاحتياجات الأساسية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك.

 

وكثفت المنطقة الشمالية العسكرية من جهودها لتوفير السلع الأساسية من كافة الأصناف ومضاعفة الكميات المعروضة منها لتلبية مطالب الأسرة المصرية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان الكريم. يأتى ذلك إيماناً من القوات المسلحة بدورها الحيوى فى تقديم كافة أوجه الدعم باعتبارها جزءًا من نسيج الشعب المصرى العظيم.

إطلاق المرحلة الثانية الأحتياجات الأساسية للمواطنين المسئولية الإجتماعية للقوات المسلحة المنطقة الشمالية العسكرية شهر رمضان المبارك