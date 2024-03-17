وكيل التعليم ببورسعيد يتفقد مقرات مركز التطوير التكنولوجي ويوجه تعليمات

أجرى الدكتور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، جولة اليوم، شملت مقرات مركز التطوير التكنولوجي وإدارة جنوب التعليمية ومقر التوجيه الفني لإدارة شمال التعليمية الملحق على مدرسة ناصر الإعدادية للبنات.



وتفقد وكيل الوزارة مركز التطوير التكنولوجي، مشددا على متابعة خطط العاملين بالمركز مع ضرورة تسليم تقارير بنتيجة الخطط يوميا ومراجعة التوقيعات في دفتر الأمن بالمدارس والمؤسسات التعليمية المستهدفة بالزيارة.



في السياق نفسه تفقد مقر التوجيه الفني لإدارة شمال التعليمية وغرف القيد والحفظ، كما تفقد مقر إدارة الوسائل التعليمية وتوجيه المكتبات الملحقة على مدرسة ناصر الإعدادية للبنات، مشددا على ضرورة مراجعة خطط تحركات الموجهين في كل المواد.