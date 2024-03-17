الدورى الايطالى.. يوفنتوس وجنوى حبايب بدون أهداف

انتهى لقاء فريق يوفنتوس مع ضيفه جنوى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم لأحد على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ولكن فشلا كلاهما با استغلال سيطرتهما على الكرة بتسجيل اى أهداف.

هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد يوفنتوس 59 نقطة، محتلا بها الوصافة، بينما اصبح رصيد جنوى 34 نقطة فى المركز 12 من ترتيب الكالتشيو.