ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الايطالى.. يوفنتوس وجنوى حبايب بدون أهداف

يوفنتوس وجنوى
يوفنتوس وجنوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتهى لقاء فريق يوفنتوس مع ضيفه جنوى، بالتعادل السلبى بدون أهداف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم لأحد على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.
وتبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات اللقاء، ولكن فشلا كلاهما با استغلال سيطرتهما على الكرة بتسجيل اى أهداف.
هذا التعادل أضاف نقطة لكل فريق، ليصبح رصيد يوفنتوس 59 نقطة، محتلا بها الوصافة، بينما اصبح رصيد جنوى 34 نقطة فى المركز 12 من ترتيب الكالتشيو.

جنوى يوفنتوس الدورى الإيطالى