محافظ قنا يشهد الاحتفال بذكري مرور 1084 عاما على تأسيس الأزهر

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، الإحتفال الذي نظمته منطقة قنا الأزهرية، بقصر ثقافة قنا بمناسبة اليوم السنوي للأزهر الشريف وذكري مرور ١٠٨٤ عاما هجريا علي افتتاح الجامع الأزهر الشريف، والذي وافق يوم الجمعة ٧ رمضان عام ٣٦١ هـ ، الموافق ٢١ يونيو عام ٩٧٢ م، حضر الاحتفالية الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و الدكتور احمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وفضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا مدير عام منطقة قنا الأزهرية، والقمص يوحنا الصليبى نائبا عن الانبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها ، والنائب العمدة مبارك احمد عامر ، والقيادات التنفيذية، وممثل عن الكنيسة ، وعدد كبير من رجال الدين الإسلامي .

عبر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في كلمته عن فخره واعتزازه بمشاركته احتفالية " مرور ١٠٨٤ عاما هجريا علي افتتاح الجامع الأزهر الشريف، مؤكدا أن مؤسسة الأزهر الشريف لها مكانة كبيرة في قلوب كل المصريين والمسلمين حول العالم، فهو منارة العلم والعلماء على مدار أكثر من ألف عام ومنارة للوسطية والاعتدال، يأتيه طلاب العلم من جميع أنحاء العالم، يتلقون على يد علمائه علوم الدين والدنيا، فيتخرجون منه سفراء ينشرون رسالة الإسلام السمحة في أرجاء الدنيا كافة.

وأضاف الداودي أن الأزهر الشريف لم يقتصر دوره علي الدور الدعوي والتعليمي فحسب ، بل امتد إلي العديد من المبادرات المجتمعية ذات البعد الانساني ، ولعل أبرزها تنظيم القوافل الطبية لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، وتقديم خدمات طبية متكاملة مجانا للتيسير عليهم والتخفيف عن كاهلهم.

ومن جانبه قال فضيلة الشيخ تاج الدين ابوالوفا مدير عام منطقة قنا الازهرية أن الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على مواصلة الأزهر الشريف لدوره التاريخي العظيم منذ نشأته، وحتى اليوم في نشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنساني ونشر الدين السمح، ليبقى دائما حصن حصين لكل المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي لتحقيق الوحدة والتآلف والتآذر والتعاون الإنساني في شتى بقاع الأرض.

كما ألقي قيادات الوعظ بالأزهر ، وممثل الكنيسة كلمات ، تحدثوا فيها حول أهمية الأزهر الشريف وتاريخه ومكانته العالمية ، و التعريف بتاريخ الجامع الأزهر ، وهيئاته العلمية والتعليمية المختلفة ، وأبرز شيوخه وعلمائه ، ومواقف الأزهر من قضايا الأمة قديما وحديثا ، كما تحدثوا عن دور الأزهر كجامع وجامعة في الحفاظ علي صحيح الدين ونشر العلوم التطبيقية .

وفي الختام قدم فضيلة الشيخ تاج الدين أبو الوفا، درع الأزهر لمحافظ قنا تقديرًا لجهوده في التعاون مع منطقة الأزهر ، كما تم تكريم الفائزين بالمركز الثانى في مسابقة اوائل الطلاب على مستوى المناطق الازهرية بجمهورية مصر العربية.

بدءت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ، وتلاوة ما تيسر من الذكر الحكيم، ثم تلاها كلمات عن دور الازهر فى بناء الاجيال ودور علماء الازهر فى السلم والحرب ثم عرض فيلم وثائقي عن الأزهر الشريف ، وكلمة عن دور الازهر فى تصحيح المفاهيم ودور المرأة فى وقت الازمات ثم تقديم عدد من الفقرات الإنشادية ، قدمها طلاب منطقة الأزهر بقنا.

يذكر أن المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو ٢٠١٨ برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام ٣٦١ هـ ، يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر .

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