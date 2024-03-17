الدورى الإيطالى.. أوكافور يقود ميلان لمواجهة هيلاس فيرونا

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفنى لفريق ميلان، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره هيلاس فيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب "مارك أنتونيو بينتجودي"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ميلان كالتالى:

حراسة المرمى: مايك ماينان.

خط الدفاع: دافيد كالابريا، بيير كالولو، فيكايو توموري، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، تيجاني ريجنديرز، كريستيان بوليسيتش، روبن لوفتوس تشيك، رفائيل لياو.

خط الهجوم: نوا أوكافور.

ويقع فريق هيلاس فيرونا المركز الـ 15 برصيد 26 نقطة، بينما يحتل فريق ميلان وصافة جدول الكالتشيو برصيد 59 نقطة.

