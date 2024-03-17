"تعليم دمياط" تكرم الطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة

كرم محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، طلاب مدرسة عزبة البرج الثانوية المشتركة الحاصلين على المركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة أوائل الطلبة ٢٠٢٤ بحضور سمير الجمل مدير إدارة عزبة البرج وهالة البداوي مديرة المدرسة.

ومنح وكيل الوزارة شهادات الفوز بالمركز الأول للطلاب مريم ابراهيم صالح وآية محمود موسى وحازم محمد عبد الفتاح ومروان احمد ابو الروس وبسنت طه التوارجي وإيمان مجدي الزاهد.

كما سلم وكيل الوزارة شهادات التقدير لمديرة المدرسة هالة البداوي ومحمود المهدي عبد الستار ورشا مسعد العوادلي للإشراف على المسابقة.