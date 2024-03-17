صرح الطيار طارق عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة إيروسبورت للخدمات الرياضية والترفيهية أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات النهائية لاستضافة ملاعب نادي إيروسبورت لمنافسات الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني لكرة القدم الخماسية للعام 1445 ه والتي تقام تحت رعاية الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران، والمقرر انطلاقها الثلاثاء القادم على ملاعب النادي فرع (أ) بمشاركة 15 فريقا يمثلون مختلف الشركات التابعة للوزارة. وأكد رئيس نادي إيروسبورت أنه في إطار متابعة المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية - ومن أجل خروج البطولة في افضل صورة ممكنة تنظيميا وتحكيميا وفي إطار الروح الرياضية بين الفرق المتنافسة - تم عمل الاستعدادات اللازمة من صيانة الملاعب وغرف الملابس، وأنه سيتم إقامة البطولة تحت إشراف طاقم تحكيمي دولي من الاتحاد المصري لكرة القدم. وكان قد تم في وقت سابق إجراء قرعة البطولة تحت إشراف اللجنة المنظمة وفي حضور مندوبي الفرق. وأسفرت القرعة عن: المجموعة A وتضم فرق مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية- مصر للطيران للخطوط الجوية- القابضة للمطارات والملاحة الجوية- المصرية للمطارات، والمجموعة B وتضم فرق شركة إيرو سبروت- القابضة لمصر للطيران- الملاحة الجوية- مصر للطيران للخدمات الجوية، والمجموعة C وتضم فرق وزارة الطيران المدني- مصر للطيران للخدمات الأرضية- أكاديمية علوم الطيران- مصر للطيران للأسواق الحرة، والمجموعة D وتضم فرق مصر للطيران للشحن الجوي- مصر للطيران للخدمات الجوية- ميناء القاهرة الجوي. وجدير بالذكر أن حامل لقب هذه البطولة في العام الماضي هو فريق الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية
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ملاعب إيروسبورت تستعد لمنافسات الدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدني
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