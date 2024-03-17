جنايات بنها تعاقب مفتش دعوة بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة، بالسجن لمدة سنة مع الايقاف لمفتش دعوة بمديرية أوقاف القليوبية، لاتهامه باحداث عاهة لشخص في مشاجرة لخلافات على حدود زراعية بدائرة مركز كفر شكر.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشارين شريف محمد السباعي ومحمود مجدي عبد المقصود، وكيل النيابة أحمد مصطفى، وأمانة سر كمال جاويش.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم لسنة 2021 جنح مركز كفر شكر، والمقيدة برقم 3673 لسنة 2021 كلي شمال بنها، أنه بدائرة مركز كفر شكر، قام " ع. م.ص" 47 سنة مفتش دعوه بمديرية أوقاف القليوبية، ومقيم دائرة مركز كفر شكر - القليوبية، ضرب عمدًا المجني عليه "أيمن م.ح"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنه عاهة مستديمه يستحيل برؤها، بأن تعدى عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل" موضوع الاتهام التالي فأحدث ما به من إصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنسبة 10%.

كما أحرز أداة شرشرة - منجل مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وشهد شاهد بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل - شرشرة" واحدث ما به من إصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي.

وكشفت تحريات المباحث السرية إلى حدوث مشادة كلامية بين الشاهد الأول والمتهم وتعدي المتهم عليه بالضرب باستخدام أداة "منجل - شرشرة" وأحدث ما به من إصابات والتي نتج عنها عاهة مستديمة يستجيل برؤها وهي المبينة بالتقرير الطبي الشرعي.