بقيمة 7.4 مليار يورو.. تفاصيل وثيقة الإعلان المُشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.



ومصر والاتحاد يرفعان مستوى تعاونهما إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة ولدعمها، اقترح الاتحاد الأوروبي حزمة دعم مالي واستثماري لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024-2027: وتتضمن 600 مليون يورو في شكل منح بما في ذلك 200 مليون يورو لإدارة الهجرة، و1.8 مليار يورو من الاستثمارات الإضافية في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، و5 مليارات يورو من القروض الميسرة المساعدة المالية الكلية.

وسيتم خلال الزيارة توقيع هذا الاتفاق في القاهرة مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب خمسة رؤساء دول وحكومات أوروبية.

ومن المقرر خلال القمة التوقيع على الإعلان المشترك ذي الصلة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية حيث تغطي الشراكة الاستراتيجية إجمالي ستة ركائز تتعلق بالعلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والتجارة والاستثمار والهجرة والتنقل والأمن والديموغرافيا ورأس المال البشري فضلا عن التوقيع على اتفاقية تعاون كبيرة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وسلسلة من الاتفاقيات في قطاع الصحة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار.