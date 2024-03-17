5 معلومات عن العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي

تستضيف القاهرة قمة مصرية أوروبية، اليوم الأحد، ستشهد ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، بهدف تحقيق نقلة نوعية في التعاون والتنسيق بين الجانبين، من أجل تحقيق المصالح المُشتركة.

ونرصد أبرز المعلومات عن العلاقات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي:

تعتبر مصر وجهة مهمة للاستثمارات الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يشكل أحد أكبر المستثمرين في مصر

الاستثمارات الأوروبية تغطي 50% من إجمالي الاستثمارات في مصر

6.7 مليار دولار حجم الاستمارات الأوروبية في مصر

إرتفاع الاستمارات الأوروبية في مصر بنسبة 72%

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "أورسولا فون دير لاين"، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش القمة المصرية الأوروبية، حيث تم التباحث بشأن عدد من ملفات التعاون الثنائي، وعلى رأسها توقيع الجانبين المرتقب اليوم على وثيقة الإعلان السياسي المُشترك لإطلاق مسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية والشاملة"، كما تم تناول الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيس ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أن مصر ترفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أراضيها ولن تسمح به.

