الدورى الفرنسى.. ساتريانو يقود ستاد بريست لمواجهة ليل

أعلن ايريك روي المدير الفنى لفريق ستاد بريست، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليل، وذلك بعد قليل على ملعب "فرانسيس جنيه بلي"، وذلك ضمكن منافسات الجولة الـ 26 من عمر مسابقة الدورى الفرنسى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق ستاد بريست كالتالى:

حراسة المرمى: ماركو بيزوت.

خط الدفاع: كيني لالا، بريندان شاردوني، ليليان ببراسيير، برادلي لوكو.

خط الوسط: بيير لي ميلو، هوغو مانيتي، رومان ديل كاستيو، ماتياس بيريرا لاج، مهدي كامارا.

خط الهجوم: مارتن ساتريانو.

ويحتل فريق ستاد بريست وصافة ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 46 نقطة، بينما تحتل فريق ليل المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

