برلمانية حماة الوطن: امتلاك أسطول تجاري بحري يضع مصر على خارطة التجارة الدولية

قال اللواء إيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن امتلاك أسطول تجاري بحري أحد ركائز التنمية الاقتصادية ويضع مصر على خارطة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتطوير أسطول النقل التجارى البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة IC OF، بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وأشار إلى أن وجود أسطول تجاري بحري يعمل على زيادة الصادرات، مشيرا إلى أن وزارة النقل قامت بتنفيذ استراتيجية طموحة تقوم على تحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية 2030.

وأوضح أيمن عبد المحسن، أن أحد محاور استراتيجية النقل البحري تحويل مصر لمركز عاملي للطاقة واللوجستيات، مطالبا بالكشف عن الذي وصلت إليه مصر في هذا الشأن.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بضرورة كشف خطة وزارة النقل بشأن توفير موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة.