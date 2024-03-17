ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

ورشة تدريبية لمعلمي الرياضيات بإدارة المعادي التعليمية

جانب من الفاعلية
جانب من الفاعلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظمت إدارة المعادى التعليمية ورشة تدريب فيديو كونفرانس لمادة الرياضيات الصف السادس الابتدائي وذلك تحت رعاية محمود عبدالرازق مدير عام إدارة المعادى التعليمية وإيهاب الناغي مدير إدارة التدريب بمديرية تعليم القاهرة وأحمد غيضان مسئول عام المنطقه الجنوبية  وبحضور إيمان عبد الستار  مدير قسم التدريب بإدارة المعادى  وإشراف ليلي عمر رئيس قسم التطوير التكنولوجي و احلام كامل  مسئول الفيديو كونفرانس.

وأثنى المعلمون على التدريب الذي أعطى استفادة كبيرة فى التكنولوجيا الحديثة وشرح المنهج المطور للطلاب بشكل يصل إلى الطلاب بسهولة.
 

إدارة المعادي التعليمية التطوير التكنولوجي الصف السادس الابتدائي الفيديو كونفرانس المنطقة الجنوبية