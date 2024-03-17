ورشة تدريبية لمعلمي الرياضيات بإدارة المعادي التعليمية

نظمت إدارة المعادى التعليمية ورشة تدريب فيديو كونفرانس لمادة الرياضيات الصف السادس الابتدائي وذلك تحت رعاية محمود عبدالرازق مدير عام إدارة المعادى التعليمية وإيهاب الناغي مدير إدارة التدريب بمديرية تعليم القاهرة وأحمد غيضان مسئول عام المنطقه الجنوبية وبحضور إيمان عبد الستار مدير قسم التدريب بإدارة المعادى وإشراف ليلي عمر رئيس قسم التطوير التكنولوجي و احلام كامل مسئول الفيديو كونفرانس.

وأثنى المعلمون على التدريب الذي أعطى استفادة كبيرة فى التكنولوجيا الحديثة وشرح المنهج المطور للطلاب بشكل يصل إلى الطلاب بسهولة.

