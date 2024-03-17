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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رفع 245 حالة إشغال بالشوارع في البحيرة

إشغال طريق
إشغال طريق
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وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على حرم الطريق لتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت  الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق. 

وأسفرت الحملات عن رفع ٢٤٥ حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك عبارة عن ١٩٨ حالة بدمنهور و ٣٦حالة برشيد و ١١حالة بأبو حمص بالإضافة لتحرير ٨ محاضر اشغال طريق.

وشددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظه لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلاً على المواطنين.

 

الدكتورة نهال بلبع حملات مكبرة لرفع الإشغالات البحيرة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة رفع كافة الاشغالات رفع الإشغالات