إجراءات لإلزام طلاب المدارس ببني سويف على الانتظام في الحضور

قال هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ، إنه أصدر تعليماته بتشكيل لجان موسعه على مستوى السبع إدارات التعليمية بالمحافظة ،لمتابعة الطلاب بالمدارس والتشديد على تواجد الحضور للطلاب وانتظام الدراسة والعمليه التعليمية.

وأوضح وكيل تعليم بني سويف أن تواجد الطلاب في هذه الفتره كثافات الحضور ليست عاليه،ومن المؤكد أن الأسبوع القادم تواجد الطلاب هيكون بكثافة عاليه بسبب بدء إمتحانات الشهر .

وأكد عنتر على أنه سيتم تكثيف هذه اللجان والمشكله من مديري العموم بالمديرية، خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف مدارس المحافظة على مستوى السبع إدارات التعليمية ،موضحا أنه سيتم إعداد تقرير مفصل عن حالة كل إدارة تعليمية وكل مدرسة لمتابعة المستوى الفعلي للطلاب وكذلك أداء المعلمين وإنتظام العملية التعليمية.