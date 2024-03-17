ads
الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 19218 مخالفة مرورية متنوعة

ضبط 19218 مخالفة
ضبط 19218 مخالفة مرورية متنوعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الإدارة العامة للمرور خلال 24 ساعة عن ضبط (19218) مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية: (631) مخالفة السير بدون تراخيص، (23) دراجة نارية مخالفة، (12174) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (18) مخالفة موقف عشوائى، (379) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة. (17) مخالفة شروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور بدون تراخيص