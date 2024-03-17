محمد رياض: ما دفعني لتقديم مسلسل "قلع الحجر" الحنين للأعمال الصعيدية

أعرب الفنان محمد رياض، عن سعادته بالمشاركة في مسلسل «قلع الحجر»، ضمن قائمة الدراما الرمضانية 2024

وأضاف «رياض»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن أحداث المسلسل تدور في صعيد مصر، الذي يحتل مكانة خاصة في حياته الفنية منذ مسلسل «الضوء الشارد»، وما دفعه لاختيار هذا العمل هو الحنين إلى الأعمال الصعيدية، لأنه يمتلك رصيد كافي في الصعيد، خاصة إن جذوره صعيدية.

وواصل، أن العمل مع أستاذ الصعيد ومخرج المسلسل حسني صالح ممتع للغاية، فهو من أفضل المخرجين الذين يمتلكون مخزون كبير عن تفاصيل الصعيد من حيث العادات، والتقاليد... إلخ، فالعمل مقدم بشكل مختلف، بالإضافة إلى الورق الجديد للمؤلف أحمد وفدي، ابن صعيد مصر الذي يمتلك وعي كامل والتفاصيل الدقيقة عن كل ما يدور بالصعيد، فلم يتردد لحظة عن تقديم المسلسل، الذي ما زالت مشاهده جارية التصوير حتى الآن، ولم يتم الانتهاء منها.

وأشار «رياض» إلى أن المسلسل يُلقي الضوء على قضية حقوق المرأة في الصعيد، فهو مستوحى من أحداث حقيقية، حيث تدور أحداثه في منطقتي النوبة، وقمولا إحدى قرى محافظة قنا.

«قلع الحجر» من بطولة الفنانين: سوسن بدر، عبدالعزيز مخيون، منى عبدالغني، لقاء سويدان، مروة عبدالمنعم، أيمن عزب، إلى جانب مجموعة من شباب الفنانين على رأسهم مدحت تيخا، عمر محمد رياض.. وغيرهم، والعمل من تأليف أحمد وفدي، وإخراج حسني صالح.