المقاولون يكرم «أبو جريشة» ورئيس الإسماعيلي.. صور

حرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على تكريم المهندس نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي والكابتن علي أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالنادي الإسماعيلي.



وأهدى «فتحي» درع المقاولون العرب لرئيس نادي الإسماعيلي والكابتن علي أبو جريشة وذلك على هامش المباراة الودية التي أقيمت بين الفريقين، أمس السبت، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.



ورحب الجهاز الفني بقيادة محمد عودة بنظيره في الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال وحرص كلا المدربين على تحقيق أكبر استفادة من المباراة الودية.