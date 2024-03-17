«أعلى نسبة مشاهدة» الحلقة 7| سلمى أبو ضيف تُفاجأ بأن خالها مازال على قيد الحياة

بدأت الحلقة السابعة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة بطولة سلمى أبو ضيف، بدخول شيماء (سلمى أبو ضيف) حفلة كاميليا (هند عبد الحليم)؛ لتبدأ الدخول لعالم التيك توكرز وتعرف تفاصيل حياتهم.



ويراقب على زوج شقيقتها آمال (إسلام إبراهيم) خط سير شيماء ( سلمى أبو ضيف ) ويذهب ورائها للحفل محاولا الدخول.



وتنتهي أحداث الحلقة برسالة تأتي لشيماء ( سلمى أبو ضيف ) من رقم مجهول يقول لها فيها أنه يفضحها إذا لم تأتي له في الحال، وتذهب لتفاجئ بخالها بندق ( محمد فهيم) لم يمت.



مسلسل أعلى نسبة مشاهدة لسلمى أبو ضيف يعرض يوميًا علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.



وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.