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الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

«الزراعة» تواصل حملات المرور ومتابعة المحاصيل والزراعات الشتوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات المتابعة الميدانية والمرور على الزراعات ومتابعة أعمال المكافحة وتقديم  الإرشادات ونشر التوعية ومتابعة الحالة وتقدير درجات الإصابة بالآفات الزراعية سواء الحشرية أو المرضية واكتشاف الإصابة على الفور، بجانب التنسيق مع  أجهزة المكافحة بالمديريات.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أمس السبت، أنه يتم متابعة أيضًا إصابات الصدأ الأصفر في القمح والفطريات أثناء موجة الظروف المناخية ومدى تأثيرها وسرعة اكتشاف العلاجات ونقل التوصيات الفنية ونشر التوعية لدى المزارعين حتى لا تتسبب في إحداث ضرر اقتصادي  وحماية الأمن الغذائي المصري من الأمراض التي تصيب المحاصيل.

 

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