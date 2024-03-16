ضبط "عصابة الطلبة" لإلقاء الألعاب النارية داخل الشقق بالقطامية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" لمجموعة من الصبية يقومون بإلقاء ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية وضبط مرتكبى الواقعة.

تابعت أجهزة الأمن، تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لمجموعة من الصبية يقومون بإلقاء ألعاب نارية داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة 3 طلبة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد اللهو، وأرشدوا عن مصدر شرائهم للألعاب النارية من "إحدى السيدات، تم ضبطها".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.