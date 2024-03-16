ب 14 ذهبية.. مصر تفرض سيطرتها على مصارعة الذراعين في دورة الألعاب الإفريقية

اختتم منتخب مصر لمصارعة الذراعين منافسات دورة الألعاب الأفريقية المقامة في غانا خلال الفترة من 8 وحتى 24 مارس الحالي.

حقق منتخب مصر لمصارعة الذراعين 19 ميدالية متنوعة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية بواقع 14 ميدالية ذهبية و 4 فضيات وبرونزية، ليتصدر منتخب مصر جدول ترتيب منافسات مصارعة الذراعين.

وأحرز اليوم منتخب مصر 10 ميداليات في منافسات الذراع اليمنى التي أقيمت اليوم السبت ، بواقع 7 ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزية.

حصد الميداليات الذهبية كلا من: عمر سعيد في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي في وزن 60 كجم، وعلي هاشم في وزن65كجم ، وأندرية جوزيف في وزن 75 كجم، ومصطفى يسري في وزن 85 كجم، محمد عبد الرحمن وزن 100 كجم، مصطفى صلاح الوزن المفتوح.

واحرز الميدالية الفضية الوحيدة في الرجال اليوم اللاعب محمد صلاح وزن 85 كجم.

في منافسات السيدات حققت فاطمة حسين الميدالية الفضية في الوزن المفتوح، كما حققت فايزة شعبان الميدالية البرونزية في وزن 70 كجم.

كان منتخب مصارعة الذراعين قد حقق أمس الجمعة 7 ميداليات ذهبية وفضيتين في منافسات الذراع اليسرى.

وحقق الميداليات الذهبية كلا من، عمر سعيد في وزن 55 كجم، ومحمد مليجي في وزن 60 كجم، وعلي هاشم في وزن 65 كجم، ومحمد صلاح وزن 85 كجم، محمد عبد الرحمن وزن 100 كجم، مصطفى صلاح الوزن المفتوح.

واحرز الميداليات الفضية كلا من أندريا جوزيف في وزن 75 كجم ومصطفى يسري في وزن 85 كجم، وفي السيدات حققت فاطمة حسين الميدالية الذهبية في الوزن المفتوح، لتضيف لمصر الذهبية السابعة خلال منافسات أمس الجمعة.