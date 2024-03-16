ملخص الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة

تبدأ أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة بصدمة بهجت "يحيى الفخراني" و اندهاشه من تصرف بسنت "بوسي الشامي" صديقة حفيدته الوحيدة و يطلب من والد بسنت عدم السماح لابنته بالحديث مع حفيدته جميلة "بسنت أبو باشا" مرة أخرى.

يجلس بهجت مع جميلة و يشرح لها ما حدث و يطلب منها أن تتعلم من هذه التجربة.

يكتشف عمر "خالد شباط" أنه تعرض للنصب و لكنه يجد الحل، يحاول محمود "يوسف عثمان" التحدث مع جميلة وتصفعه على وجهه.

يحاول عرفان "صلاح عبد الله" الوصول لتركيبة جدية و يؤكد على زوجته علية "سماء إبراهيم" عدم الاقتراب من أدواته.

يطمئن المحامي "مصطفى حشيش" بهجت و يظهر له مستندات تدين عبد البديع "هشام إسماعيل"، يصل لعبد البديع إنذار من الضرائب.

يذهب عمر لنعناعة "جومانا مراد"و يبيع لها صفقة، تنهار نعناعة و توبخ فلة "هنادي مهنا" و تضربها بسبب فيديو رقص على التيكتوك.

تحاول منال "وفاء صادق" مع بهجت ليسامح زوجها عبد البديع، و تطلب من بهجت إدارة السنتر بنفسة.

يطلب عرفان من بهجت مساعدته في الوصول لسر خلطتة الجديدة من صاحبها الاصلي، و يوافق بهجت.

تخبر نعناعة بهجت بصفقة عمر، يصيح عرفان فرحا بنجاح الخلطة الجديدة.

يتلقى بهجت مكالمة مريبة و يتجة بعدها لعمر و يسألة مستنكراً، بتسرقني يا عمر؟