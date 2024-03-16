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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

ملخص الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة

عتبات البهجة
عتبات البهجة
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تبدأ أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة بصدمة بهجت "يحيى الفخراني" و اندهاشه من تصرف بسنت "بوسي الشامي" صديقة حفيدته الوحيدة و يطلب من والد بسنت عدم السماح لابنته بالحديث مع حفيدته جميلة "بسنت أبو باشا" مرة أخرى.
يجلس بهجت مع جميلة و يشرح لها ما حدث و يطلب منها أن تتعلم من هذه التجربة.
يكتشف عمر "خالد شباط" أنه  تعرض للنصب و لكنه يجد الحل، يحاول محمود "يوسف عثمان" التحدث مع جميلة وتصفعه على وجهه.
يحاول عرفان "صلاح عبد الله" الوصول لتركيبة جدية  و يؤكد على زوجته علية "سماء إبراهيم" عدم الاقتراب من أدواته.
يطمئن المحامي "مصطفى حشيش" بهجت و يظهر له مستندات تدين عبد البديع "هشام إسماعيل"، يصل لعبد البديع إنذار من الضرائب.
يذهب عمر لنعناعة "جومانا مراد"و يبيع لها صفقة، تنهار نعناعة و توبخ فلة "هنادي مهنا" و تضربها بسبب فيديو رقص على التيكتوك.
تحاول منال "وفاء صادق" مع بهجت ليسامح زوجها عبد البديع، و تطلب من بهجت إدارة السنتر بنفسة.
يطلب عرفان من بهجت مساعدته في الوصول لسر خلطتة الجديدة من صاحبها الاصلي، و يوافق بهجت.
تخبر نعناعة بهجت بصفقة عمر، يصيح عرفان فرحا بنجاح الخلطة الجديدة.
يتلقى بهجت مكالمة مريبة و يتجة بعدها لعمر و يسألة مستنكراً، بتسرقني يا عمر؟

يحيى الفخراني عتبات البهجة مدحت العدل