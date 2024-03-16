بوتين ولوكاشينكو يبحثان هاتفيا تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث الرئيس الروسي فلاجيمير بوتين، مع نظريه البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، هاتفيا، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي ل بوتين - في تصريح نقلته وكالة تاس الروسية - إن الرئيس الروسي هو من بادر بالاتصال بنظيره البيلاروسي؛ حيث ناقشا القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت محادثتهما الهاتفية السابقة قد جرت - في 2 مارس الجاري - بعد الانتخابات البرلمانية والمحلية في بيلاروس.

وناقش الزعيمان القضايا الراهنة المتعلقة بالعلاقات الثنائية والتعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وبحسب الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي، تحدث لوكاشينكو وبوتين لمدة ساعة تقريبا. ومن بين المواضيع كانت قضايا التعاون داخل الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، بالإضافة إلى المواضيع الدولية والوضع في المنطقة.