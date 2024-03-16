ڤودافون بيزنس ومصر للطيران يوقعان اتفاقًا لتعزيز التحول الرقمى فى الرعاية الصحية

أعلنت ڤودافون بيزنس توقيع بروتوكول تعاون مع شركة مصر للطيران للمساهمة في تعزيز التحول الرقمي لخدمات الرعاية الصحية التي تقدمها مستشفى مصر للطيران، وتقديم خدمات الرعاية الصحية عن بعد على متن رحلاتها، وذلك باستخدام الحلول الرقمية المتطورة لڤودافون بيزنس. يعتبر هذا المشروع إنجازًا جديدًا لڤودافون بيزنس في تعزيز مكانتها كشريك رقمي لتوفير حلول متكاملة لمنظومة الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.



تقدم ڤودافون بيزنس الحلول المبتكرة التي تعمل على توفير منظومة رقمية متكاملة لمستشفى مصر للطيران الرئيسي وعيادتين تابعتين، حيث تخدم أكثر من 350 سريرًا وعددًا كبيرًا من المواطنين والعاملين بالشركة والجهات المتعاقدة مع المستشفى. يهدف المشروع إلى تعزيز تجربة المرضى وتمكين طاقم المستشفى من تقديم مستويات أفضل من الرعاية.

خطة التحول الرقمي تتضمن توفير ونشر حلول متطورة مثل نظم معلومات صحية متقدمة ونظم تخطيط موارد المؤسسة لإدارة البيانات والاتصالات بشكل سلس، إضافة إلى إنشاء بيئة سحابية آمنة مخصصة للرعاية الصحية لحماية البيانات الشخصية.

يشمل التعاون أيضًا تقديم دورات تدريبية واستشارات مخصصة لفريق العاملين في المستشفى لرفع مستوى وإمكانيات تكنولوجيا المعلومات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

أكد محمود الخطيب رئيس قطاع الأعمال لشركة ڤودافون مصر أهمية التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية وتطور الخدمات المقدمة للمرضى.

من جانبه، أشاد الدكتور أيمن صلاح بشراكة ڤودافون مصر وتطبيق نظم معلومات صحية متطورة في مستشفى مصر للطيران.