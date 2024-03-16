كأس الاتحاد الإنجليزي.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

يحتضن ملعب الاتحاد، معقل السيتي، مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل، التي تنطلق في السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويقود الهداف النرويجي إيرلينج هالاند، هجوم السماوي أمام الماكبايس، ويعاونه فيل فودين وجيريمي دوكو.

ويغيب البلجيكي كيفين دي بروين عن المباراة، على أن يجلس جاك جريليش على مقاعد البدلاء رفقة جوليان ألفاريز.

وبلغ مان سيتي ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما اكتسح لوتون تاون بسداسية مقابل هدفين في الدور الخامس من البطولة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نيوكاسل

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: كايل والكر - مانويل أكانجي - روبن دياز - جوشكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

وفي الهجوم: فيل فودين - إيرلينج هالاند - جيريمي دوكو.