خبير: جماعة الحشاشين والإخوان وجهان لعملة واحدة

أكد إسماعيل البصري، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن جماعة الحشاشين هي الجذر التاريخي للفكر الذي تكونت على أساسه الجماعات المتطرفة خلال القرن العشرين، وأولها جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن الجماعة الحشاشية، وجماعة الإخوان، يمثلان وجهان لعملة واحدة، وإن كان بينهما أكثر من 750 سنة، مؤكدا أنهما يتفقان في الانتهازية الشديدة، والسعي إلى تحقيق أهدافهم من خلال إثارة الفوضى في المجتمعات، عبر عمليات ممنهجة من الاغتيالات السياسية، متخذين من الدين مطية لتبرير أعمالهم، وإقناع أتباعهم بأن المجتمع كافر، ومن يناهضه له الجنة.

ولفت البصري إلى أن تاريخ الجماعة الحشاشية، وما ارتكبته من جرائم اغتيال للقفز على الحكم، يمثل صورة طبق الأصل لتحركات جماعة الإخوان، من خلال تنظيمها السري، الذي عمل وفقا للنهج الحشاشي، وكصورة طبق الاصل منه، حتى في طريقة جمع المعلومات عن خصومهم.

وأضاف: "حتى أماكن تمركز الإخوان، تبدو ذات دلالة، فكما اختار حسن بن الصباح، لأتباعه من الحشاشين، جبلا عاليا أقام عليه قلعته ألموت، اختارت جماعة الإخوان لنفسها مركزا منعزلا فوق جبل المقطم في مصر".

وأوضح البصري أن أساليب الحشاشين، وطرقهم الانتحارية، انتقلت بحذافيرها إلى عناصر الجماعات المتطرفة حاليا، مضيفا: "حتى أن قادة هذه الجماعات يقنعون أتباعهم بالتضحية بأنفسهم، عن طريق الوسائل ذاتها التي انتهجها الحشاشون، وفق المذهب الديني الباطني، الذي يعتمد على الوهم.