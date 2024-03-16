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السبت 16 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

جوميز يصعد الشناوي للتدريب مع فريق الزمالك الأول

جوميز مدرب الزمالك
جوميز مدرب الزمالك
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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، بتصعيد محمود الشناوي حارس مرمى فريق الشباب  مواليد 2004 للمشاركة في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة فيوتشر في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..

ويعد محمود الشناوي من حراس المرمى المميزين بقطاع الناشئين في الزمالك، ومن مواليد 2004 وتم تصعيده بعد انضمام محمد عواد للمنتخب الأول.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

الزمالك فيوتشر البرتغالي جوزيه جوميز أيمن مصطفى