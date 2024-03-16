رئيس الموساد يسافر للدوحة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

قال مصدر مطلع، في تصريحات نشرتها "رويترز"، إنه من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد ديفيد بارنيا المحادثات مع رئيس الوزراء القطري والمسؤولين المصريين بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدي حماس، خلال زيارة للدوحة يوم الأحد.

وأوضح المصدر إن المناقشات ستغطي الفجوات المتبقية بين إسرائيل وحماس بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، بما في ذلك عدد الأسري الفلسطينيين الذين يمكن إطلاق سراحهم مقابل الرهائن الإسرائيليين المتبقين وكذلك دخول المزيد المساعدات الإنسانية لغزة، بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان الوسطاء يأملون في تأمين هدنة لمدة ستة أسابيع قبل بدء شهر رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن حماس رفضت أي اتفاق لن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب رفضته إسرائيل.