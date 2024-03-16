وزير الرياضة يفتتح حمام سباحة ومعرض فنون تراثية بمركز شباب الحرية بدمنهور

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة حمام السباحة ومعرض الفنون التراثية بمركز شباب الحرية بدمنهور و عدد من المشروعات الإستثمارية بمركز شباب دمنهور تضمنت الملعب الخماسى و صالة الأنشطة وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر - السكرتير العام للمحافظة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وتفقد الوزير مركز تدريب الموهبة والبطل الأولمبي في تنس الطاولة، السلة، المصارعة، وكابيتانو مصر، بمركز شباب الحرية.

كما افتتح عدد من المشروعات الإستثمارية بمركز شباب دمنهور تضمنت الملعب الخماسى و صالة الأنشطة وتفقد مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمشروعات منها، أبدء مشروعك (وحدة تطوير الأعمال) بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تدريب سفراء مشواري، وتدريب علي الذكاء الاصطناعي للمرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب .

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، أن قطاع الشباب شهد تطوراً ملحوظاً على المستوى الرياضي وأن هناك طفرة كبيرة تشهدها الساحة الرياضية على أرض المحافظة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والإهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة مشيرة إلى أن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم ورعاية الرياضة في كافة الألعاب الجماعية والفردية وإستمرار تقديم كافة أشكال وصور الدعم والمساندة لاستكمال مسيرة النجاح ولتحقيق طموحات شباب البحيرة.

كما أكد وزير الشباب والرياضة على أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي الذى يعد نواة للمنتخبات الوطنية ويُقدم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، وهو ما وضح جليًا في مختلف البطولات العالمية والقارية وآخرها دورة الألعاب الافريقية وحصد لاعبي المشروع العديد من الميداليات في مختلف اللعبات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى تقديم كل الدعم والرعاية للاعبي الموهبة والبطل الأوليمبي ومشروع كابيتانو مصر، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات،والمتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب".

كما أشادت نائب محافظ البحيرة بمعرض الفنون التراثية المنفذ من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء ، مشيرة أهمية استثمار طاقات الشباب بمختلف القطاعات والإهتمام بالتنشئة البدنية والعقلية السليمة لهم .

واكد وزير الشباب والرياضة على الاهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة على أهمية الحفاظ على كافة المنشآت الشبابية والرياضية ومتابعة مدى تطويرها، مما يسهم في إعداد الشباب بدنياً وفكرياً وينمي قدراتهم ويعمل على تزويدهم بالمهارات المختلفة، فضلاً عن إستثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع، والذى ينعكس بدوره بالإيجاب على الشباب مما يعود بالنفع على الوطن بشكل عام.