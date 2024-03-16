الزمالك يخوض تدريبه على ملعبه بعد تجديده

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم السبت على ملعب النادي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب مباراة الجونة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويعد مران الفريق اليوم السبت هو الأول للفريق على ملعب النادي بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والإصلاحات والتطوير للملعب ليكون جاهزاً من جديد لإقامة التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة د فيوتشر المقرر يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.

كان الزمالك قد توج بكأس الكونفدرالية الأفريقية في نسخة ٢٠١٩ على حساب فريق نهضة بركان المغربي.