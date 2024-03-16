بمشاركة كوكا.. ألانيا سبور ينتزع فوزًا قاتلًا من قيصري بالدوري التركي

حقق ألانيا سبور فوزًا صعبًا على ضيفه قيصري سبور، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الدوري التركي.

وفي الوقت الضائع، جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 13 من الوقت الضائع من عمر الشوط الثاني عن طريق أوجوز أيدين، حاول قيصري إدراك التعادل في الوقت المتبقي لكن دون فائدة.

شارك النجم المصري أحمد حسن كوكا أساسيًا مع ألانيا سبور قبل أن يجري استبداله في الدقيقة 63.

وبهذا الفوز، رفع ألانيا سبور رصيد إلى 39 نقطة ليحتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري التركي، فيما تراجع قيصري سبور إلى المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

سيطر ألانيا سبور على مجريات الشوط الأول لكنه فشل في هز شباك قيصري، استمرت محاولات ألانيا في الشوط الثاني دون جدوى.