روسيا تتصدى لمحاولات تسلل للقوات الأوكرانية على أرضيها

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها تمكنت من صده عدة محاولات لتسلل قوات أوكرانية إلى الأراضي الروسية، وذلك في سلسلة من الهجمات التي تم الإبلاغ عنها مؤخرًا.

ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن هذه المحاولات تمت من قبل جماعات أوكرانية مسلحة وتخريبية. وتمكنت القوات الروسية من صد القوات الأوكرانية الذين حاولوا عبور الحدود بين مقاطعتي بيلغورود وكورسك وتكبيدهم خسائر كبيرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تنفيذ هذه المحاولات بواسطة مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للمسلحين الأوكرانيين، وتمت عملية استهدافهم في بلدة بوبوفكا بمقاطعة سومي الأوكرانية المتاخمة لمقاطعة بيلغورود.

وفي إطار الهجمات، تم تدمير نحو 30 عسكريًا و3 دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين ومركبة قتالية تشيكية، بفعل الغارات الجوية ونيران المدفعية.