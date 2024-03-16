"المحرك المقدس" أولى عروض نوادي المسرح الإقليمي بأسيوط

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط، أولى عروض نوادي المسرح الإقليمي بوسط الصعيد، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض المسرحي لفرقة قصر ثقافة طهطا، ويناقش قضايا انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب وأثرها السلبي على المجتمع وخطورة الانسياق وراء التكنولوجيا الحديثة بلا ضوابط، مستهدفا قطاع الشباب للتوعية بمخاطر الذكاء الاصطناعي وأثره السلبي على الشباب.

العرض تأليف وإخراج عبد الرحمن أيمن، منفذ الديكور ليزا وجيه ورحاب عبد اللطيف، وإعداد موسيقى عبد الله الشافعي وبسمة جمال، إضاءة وملابس أمل صبري وهاجر إسماعيل، ومخرج منفذ محمد حسام، ومساعد مخرج مريم نزهي.

شهد العرض ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، وبحضور لجنة التحكيم المكونة من الكاتب المسرحي أحمد الصعيدي، والناقدة د. عبير منصور، د. أحمد عادل، وجمال عبد الناصر عضو الرقابة على المصنفات، وإكرامي إسماعيل عضو المتابعة بإدارة المسرح، كما شهد العرض لفيف من مبدعي أسيوط منهم الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي، والمخرج خالد أبو ضيف، والأدباء د. سيد عبد الرازق، د. أيمن رجب طاهر، د. أحمد مصطفى علي، والمايسترو حسام حسني.

"المحرك المقدس" إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي وفرع ثقافة سوهاج، ويستمر عرضه بالقصر يوميا في الثامنة مساء حتى الاثنين المقبل 18 مارس.

هذا وتشهد عروض نوادي المسرح بالإقليم اليوم عرضا بعنوان "غرفة ٧٠٧" لقصر ثقافة أسيوط، تأليف وإخراج أحمد زعفان، وآخر بعنوان "جيف" لقصر ثقافة سوهاج، تأليف مصطفى إبراهيم وإخراج دياب يوسف.

وتقدم فرقة قصر ثقافة بني مزار عرضا بعنوان "ساحر الحياة" يوم 17 مارس تأليف محمود جمال الحديني وإخراج أيمن محمد، يعقبه عرضا بعنوان "أولاد مصر" لفرقة ثقافة أبي قرقاص، تأليف محروس محمد وإخراج عمر مكرم.

أما يوم 18 مارس يتضمن عرضا بعنوان "راشومون" لفرقة ثقافة ملوي من إخراج وائل مجدي، إلى جانب عرض "حواديتنا" لقصر ثقافة المنيا تأليف أحمد سمير، وإخراج عبد الله مصطفى.

فيما يشهد اليوم الختامي 19 مارس عرضا بعنوان "كروان وشاهد عليهم" لفرقة ثقافة أسيوط تأليف وإخراج هاني محمد، يعقبه العرض المسرحي"نقطة بيضا" لفرقة ثقافة أسيوط تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج عمرو عنتر.

وأطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة، الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، ضمن برامج وزارة الثقافة تحت شعار "مسرح فى كل حتة في مصر"، ويتنافس بها 163 عرضا مسرحيا من مختلف المحافظات.