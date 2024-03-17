اليوم.. اكتمال صفوف المنتخب بانضمام المحترفين استعدادا لبطولة العاصمة الإدارية

تكتمل صفوف منتخب مصر خلال الساعات المقبلة بانضمام المحترفين إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لبطولة كأس العاصمة الإدارية التي تقام في مصر الشهر الجاري، بمشاركة 4 منتخبات، هي: مصر، كرواتيا، تونس، ونيوزيلندا.

ومن المنتظر أن ينضم الثنائي أحمد حجازي، قائد اتحاد جدة السعودي، ومحمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، مساء اليوم الأحد، على أن تكتمل الصفوف غدًا الإثنين بانضمام الرباعي حمدي فتحي، لاعب الوكرة القطري، ومصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، ومحمود حسن «تريزيجيه»، نجم طرابزون سبور التركي، والمتألق عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني بعد انتهاء ارتباطاتهم مع أنديتهم الأوروبية.

ورفع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، حالة الطوارئ في تدريبات المعسكر الأول للفراعنة تحت القيادة الفنية للتوأم، على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لفترةالتوقف الدولي.

ويخوض منتخب مصر تدريبات بدنية وفنية قوية وسط حالة من التركيز بين جميع اللاعبين، استعدادًا لمرحلة جديدة تحت قيادة فنية جديدة، من أجل حجز مكان في قائمة وتشكيل المنتخب في الفترة المقبلة، تحت قيادة العميد حسام حسن، الذي تولى المهمة خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وتلقى الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، ضربة قوية بإصابة حسين الشحات، جناح أيمن المنتخب، وخروجه من المعسكر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها معاناته من تقلصات عضلية وصعوبة لحاقه بالمباريات الودية في الدورة الدولية التي تقام خلال الفترة من 18 حتى 23 مارس الجاري.

وأصبح حسين الشحات، اللاعب الثالث الذي يغيب عن مركز الجناح الأيمن في المنتخب بعد استبعاد محمد صلاح لأسباب خاصة، وغياب أحمد مصطفى «زيزو» نجم الزمالك بسبب الإصابة.

وشهد مران المنتخب خلال اليومين الماضيين وجود 19 لاعبًا من المحليين، وحرص خلال التدريبات الجهاز الفني على التنوع في الوجبات التدريبية سواء البدنية أو الجمل الفنية والتكتيكية وتنفيذ طريقة اللعب التي سيخوض بها المنتخب المباريات المقبلة.

ويبدأ منتخب مصر أولى مبارياته في البطولة الدولية الرباعية يوم 22 مارس الجاري بمواجهة منتخب نيوزيلندا، وستكون المباراة الثانية يوم 26 مارس في حالة الانتصار في تلك المباراة، أمام الفائز من مواجهة كرواتيا وتونس.

في نفس السياق، أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، أن بعثة منتخب بلاده ستصل إلى القاهرة، اليوم الأحد، استعدادًا للمشاركة في البطولة الدولية التي تنظمها مصر، وأعلن الاتحاد الكرواتي تأكيد المشاركة في كأس العاصمة الإدارية الجديدة، ومن المنتظر أن تصل بعثة المنتخب الكرواتي بكامل النجوم، وستخوض التدريبات على ملعب مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية استعدادًا لمنافسات البطولة.

من ناحية أخرى، كشف جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، آخر التطورات الخاصة بأزمة مستحقات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يقوم بدوره في هذا الأزمة وهناك لجنة قانونية تدرس الموقف من كل الجوانب والكل سيحصل على حقه.

وكان «فيتوريا» تقدم بشكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للحصول على باقي مستحقات وقيمة الشرط الجزائي في عقده بعد فسخ اتحاد الكرة العقد من طرف واحد وإقالة المدير الفني عقب الخروج من بطولة أمم أفريقيا.