بالصور.. "الدستاوى" يتفقد شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء لمتابعة أداء خدمة العملاء

أجرى الدكتور خالد الدستاوى، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركه القابضه للكهرباء مصر ، زيارة تفقدية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء حيث كان في استقباله المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك لافتتاح مركز خدمة العملاء( بشاير الخير ٣) الذي تم تطويره وتحديثه تماشيا مع خطة الوزارة وتعميم الهوية البصرية الموحدة لمراكز خدمة العملاء وتقديم خدمات متميزة للسادة العملاء .

وأشار المهندس إيهاب الفقي إلى أن مراكز الخدمة المطورة تهدف إلى تحقيق الشفافية ورفع كفاءة العمل والتحول الرقمي تماشيا مع خطة الدولة من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا استحداث بعض النظم والخدمات التي ستؤدي إلى تحسين مستوى الأداء وزيادة التواصل والتفاعل مع عملاء الشركة.

وترأس الدستاوى اجتماع موسع بالديوان العام بالشركة مع رئيس وقيادات شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ناقش من خلالها مستجدات الأحداث والخطوات الاستباقية التي يقوم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة باتخاذها خلال الفترات المقبلة .

كما تفقد سير العمل ومتابعة التجهيزات الأخير لمركز البيانات الرئيسي (Data Center) بالديوان العام بالشركة والذي يخدم جميع الخدمات والتطبيقات التكنولوجية المختلفة بالشركة.

ورافق العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع خلال زيارته المهندس خالد غمري - رئيس قطاعات الشئون الفنية والمهندسة إنصاف أمين محمود - رئيس قطاعات شبكات التوزيع والمحاسب محمد غنيم - رئيس قطاعات الشئون المالية والموارد البشرية والمحاسب محمد الجمل- رئيس قطاعات الشئون التجارية والمهندسة سلوى عبد الرحمن - مستشار الشركة لشبكات التوزيع والمحاسب علاء عبدالعليم - المستشار التجاري للشركة والأستاذ مصطفى درويش – رئيس قطاع شئون مكتب رئيس مجلس الإدارة والأستاذ إبراهيم فكار - رئيس قطاع الأمن ولفيف من قيادات الشركة ومن الشركة القابضة لكهرباء مصر كلا من المهندسة صفاء عبد الرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات، والمهندس أحمد الشيوي رئيس قطاع الخدمات الذكية وأثنى سيادته على الجهود المبذولة من قيادات الشركة من تقدم الأعمال أثناء زيارته التفقدية لقطاعات الشركة المختلفة.



IMG-20240316-WA0019

IMG-20240316-WA0022

IMG-20240316-WA0025

IMG-20240316-WA0018