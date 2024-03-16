نائب: السيسي استطاع إعادة هيبة الدولة وقوة الأمن بعد إخفاقات 2011

أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية زيارة الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة وتفقده لها وتكرار زيارته، رسالة من القيادة السياسية بأهمية الأمن في الحفاظ على الوطن ضد تحديات داخلية وخارجية والمسؤولية الملقاة على عاتق رجال الشرطة.

ولفت المغازي، في بيان له اليوم ، إلى قول الرئيس السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة، بأن هناك حرص على اختيار أفضل العناصر لحفظ أمن البلاد، وثنائه على انضباط الطلاب وما اكتسبوه من مهارات وقدرات، وتفقده سير العمل بالأكاديمية وتدريبات الطلاب ومستوى جاهزيتهم .

وأوضح عضو مجلس النواب، ان الأمن المصري حقق نجاحات هائلة طوال السنوات الماضية بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس السيسي، بالقضاء على الارهاب وكل مظاهر الفوضى والانفلات في الشارع وهو مظهر مهم من مظاهر قوة الدولة ومهابتها ويحسب للسيسي .

وأشار المغازي، إلى أن الأحداث التي شهدتها مصر ما بعد 2011، كانت قد نالت من هيبة الأمن المصري وقدراته عبر إشاعات همجية وحروب سافرة، لكن السيسي استطاع اعادة هيبة الدولة وقوة الأمن ومهامه، وتعزيز دولة القانون في الشارع وهو ما يشعر به الجميع