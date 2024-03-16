محافظ بني سويف يعلن ختام حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 لإزالة التعديات

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 22 لإزالة التعديات بمراكز ومدن المحافظة "الخميس الماضي"، والتي كانت قد بدأت في الـ 24 فبراير الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وأشار المحافظ إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات "على مدار تلك المرحلة " بلغ 222 حالة، بواقع 128 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمساحة 13 ألف مترًا وهي ( 26 أملاك دولة + 63 حالة على الري ً+ 9 حالات صرف + 17 حماية النيل + 6حالات طرق + 7 حالات آثار) بالإضافة إلى 6 حالات تعد"بزراعات غير جادة"على مساحة 53 فدانًا من أراضي أملاك الدولة،بجانب 88حالة تعد على 3 أفدنة و18 قيراطا أرض زراعية، ليصل إجمالى المرحلتين إلى 462 حالة( 240 بالمرحلة الأولى + 222 للمرحلة الثانية)

ونوه محافظ بني سويف باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية،لاستئناف العمل في المرحلة الثالثة لإزالة التعديات،مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد والتعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري،وعدم التوقف أثناء الفترات الفاصلة بين كل مرحلة والتي تليها ضمن موجات الإزالة،وذلك وفق تنسيق وتعاون بين الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر"يناير،فبراير،مارس، أبريل"، وبدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 27 يناير حتى 16 فبراير الماضي،تلتها المرحلة الثانية وجرى تنفيذها في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس الجاري،لتختتم بالمرحلة الثالثة المقرر إجراؤها خلال مارس وأبريل المقبل.