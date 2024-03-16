السجن 3 سنوات لمتهم في سرقة مشغولات ذهبية من محاسب بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت بمعاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات لسرقة الشقق السكنية بمنطقة السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من محاسب مفاده تعرضه لسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل مسكنه.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء الواقعة عاطل.

وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي في سرقة الشقق السكنية، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولي عليها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.