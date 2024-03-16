تفاصيل الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 16مارس

منذ بداية التاريخ والمرأة تشارك في الحياة السياسية والاجتماعية والدينية، ودائما المرأة المصرية محط انظار العالم ولها دورا هاما وبارزًا في شتي مجالات الحياة لذا فقد تم اختيار يوم السادس عشر من شهر مارس لكي يكون يوم للمرأة المصرية التزاما بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها على أن يكون هذا اليوم مرتبط بحدث تاريخي للبلد نفسه.

ويعود اختيار اليوم لذكري ثورة السادس عشر من مارس عام 1919 وهي كانت ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار والنضال من أجل من اجل الحرية وخاصة عند استشهاد السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية من أجل الوطن.

وتظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي رافعين علم الهلال مع الصليب كرمز للوحدة الوطنية ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار.



وفي نفس هذا اليوم وبعد مرور أربعة سنوات تجددت مظاهرة جديدة بقيادة السيدة هدى شعراوي وهى الأولى من نوعها لتأسيس أول اتحاد مصري للمرأة وكان هدفها هو تحسين مستوى تعليم المرأة وضمان المساواة الاجتماعية والسياسية.

وتستمر المرأة المصرية في المشاركة في مختلف أوجه الحياة سواء سياسيا أو اجتماعيا، واهتم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته وكرمها وشجعها علي المشاركة في الحياة السياسية والخدمية.

وفي الوقت الحالي أصبحت للمرأة المصرية هي القوة الناعمة المؤثرة في المجتمع وشاركت في شتي المجالات وأصبحت عضوا برلمانيا ولها الحق في التصويت ومنهم من اختير ليشغل مناصب قيادية مثل سفيرة ووزيرة وقاضية.